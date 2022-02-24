Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала поздравительный пост для своей мамы, тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Сегодня, 24 февраля, Этери Георгиевне исполнилось 48 лет.

В своем аккаунте в «Инстаграме» Дэвис выложила несколько совместных фото, которые подписала фразой: «Мамочка, с днем рождения! Ты самая лучшая».

Напомним, изначально Диана Дэвис тренировалась под руководством своей матери в женском одиночном катании, однако затем приняла решение перейти в танцы на льду. В текущем сезоне-2021/22 Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли во взрослые и смогли завоевать серебро чемпионата России в Санкт-Петербурге. Это позволило им впервые выступить на чемпионате Европы, а также попасть на Олимпиаду в Пекине.