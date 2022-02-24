Российский фигурист, олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в своем «Инстаграме» короткое сообщение.

Вместо фотографии Ягудин выставил в своем аккаунте чёрный квадрат.

«Пожалуйста, прекратите этот …!!!!! По-другому ситуацию не назвать… #нетвойне», — написал фигурист.

Алексей Ягудин завершил спортивную карьеру в 2003 году. Он является четырехкратным чемпионом мира по фигурному катанию, а также олимпийским чемпионом 2002 года. Золото Олимпиады Ягудин выиграл под руководством Татьяны Тарасовой.

После завершения спортивной карьеры Ягудин несколько раз принимал участие в шоу «Ледниковый период», а затем стал ведущим проекта. Последние два сезона соведущей Ягудина являлась олимпийская чемпионка Алина Загитова.