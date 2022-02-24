Тренерский штаб петербургского «Зенита» определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против испанского «Бетиса».

Игра состоится сегодня, 24 февраля, в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало матча назначено на 23:00 по московскому времени.

Место в воротах «сине-бело-голубых» займет молодой голкипер Даниил Одоевский. В защите сыграют Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Вильмар Барриос. В среднюю линию были выставлены Данил Круговой, Вендел и Клаудиньо. Тройку нападения составят Юри Алберто, Артем Дзюба и Малком.

Напомним, в первом матче противостояния в Санкт-Петербурге, прошедшем неделю назад, «Зенит» потерпел поражение со счетом 2:3. Для прохода в следующий раунд команде Сергея Семака требуется победа минимум со счетом 2:0.