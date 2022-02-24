Норвежская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг не примет участия в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени.

Информацию об этом сообщил менеджер спортсменки Йорн Эрнст, его слова приводит издание Dagbladet

«Мы надеемся, что Международная лыжная федерация (FIS) позаботится о том, чтобы перенести финальный этап Кубка мира в другое место. А если этого не произойдёт, Терезе воздержится от участия», — отметил специалист.

Ранее с аналогичным решением выступил лидер мужской сборной Норвегии, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо: он не будет принимать участия в соревнованиях, если они состоятся в Тюмени.

В календаре сезона финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени запланирован на 18-20 марта.