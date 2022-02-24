Канадский певец Патрик Уотсон отметил прокат произвольной программы российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова под его композицию «Lighthouse» на Олимпиаде в Пекине.

Фигуристы завоевали серебряную медаль в личном турнире пар. Они не допустили ошибок как в короткой, так и в произвольной программе.

«Было восхитительно видеть, как Евгения Тарасова и Владимир Морозов выигрывают серебро под «Lighthouse» на Олимпиаде в Пекине», — написал Уотсон в своём «Твиттере».

Также прокат отметила автор текста песни Хизер О’Нилл. «Было весело услышать песни Патрика Уотсона в четырёх олимпийских программах. Этот прокат под «Lighthouse», с которым россияне выиграли серебро — мой фаворит», — написала О’Нилл.