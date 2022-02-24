Петербургский «Зенит» начал ответную встречу против испанского «Бетиса» в рамках раунда 1/16 финала Лиги Европы.

Игра проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы завершился гостевой победой испанцев на «Газпром-Арене» со счетом 3:2. Голы за «Бетис» забили Гвидо Родригес, Виллиан Хосе и Андрес Гуардадо. Точными ударами со стороны «Зенита» отличились Артем Дзюба и Малком. Все пять мячей были забиты в первом тайме.

Уже более четырех лет «Зенит» не выигрывал на выезде в еврокубках. Последний раз команда из Петербурга выигрывала на выезде в Еврокубках в Испании: матч группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедада» завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита».