Международный союз конькобежцев отложил принятие решение по статусу и месту проведения чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров еще на некоторое время.

Информация об этом появилась на официальном сайте ISU. Совет организации должен был принять решение по чемпионату сегодня, 24 февраля, однако оно было отложено в связи с ситуацией на Украине. Предположительно решение будет принято на следующей неделе.

Напомним, из-за коронавируса чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022 года не состоится в обозначенные сроки: соревнования должны были пройти в Софии с 7 по 13 марта. Затем стало известно, что София отказалась от проведения соревнований.

Последний на данный момент ЮЧМ по фигурному катанию состоялся в 2020 году в Таллине.