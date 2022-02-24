В Саранске сегодня, 25 февраля, состоятся выступления мужчин-одиночников с произвольными программами в рамках Финала Кубка России по фигурному катанию сезона-2021/22.

Начало выступлений фигуристов назначено на 12:30 по московскому времени.

По итогам короткой программы в лидерах идет Дмитрий Алиев, который набрал более 91 балла за прокат без грубых ошибок с четверным тулупом.

На втором месте идет Алексей Ерохов — 88,59 балла, в своем прокате фигурист сделал два четверных прыжка (один в степ-аут).

На третьем месте пока расположился Макар Игнатов, он упал с четверного тулупа и остался без каскада, набрав 83,06 балла.

Также в сильнейшей разминке выступят Матвей Ветлугин и Петр Гуменник. В стартовой разминке можно будет увидеть выступления Георгия Шестернева, Даниила Буташнова, Андрея Лазукина и Романа Атояра.