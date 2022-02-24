Итальянская «Аталанта» победила греческий «Олимпиакос» в ответном матче в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в этой встрече был открыт на исходе первого тайма. На 40-й минуте сумел отличиться датский защитник Йоаким Меле. Во втором тайме дублем отметился украинский полузащитник Руслан Малиновский — он забил по мячу на 66-й и 69-й минутах встречи. Авторами результативных передач стали Жереми Бога и Тён Копмейнерс.

В первой встрече в рамках противостояния также победила «Аталанта» — со счетом 2:1. Благодаря двум победам с общим счетом 5:1 итальянская команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.