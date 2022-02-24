Российская Премьер-лига официально объявила о переносе двух матчей в рамках 19-го тура в связи с закрытием аэропортов на юге России.

Заявление появилось на официальном сайте и в соцсетях лиги.

Перенесены встречи, которые должны были пройти в Ростове-на-Дону и Краснодаре. «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив». Новые даты проведения этих матчей на данный момент не объявлены, о них будет сообщено дополнительно.

Аэропорты в Ростове и Краснодаре были временно закрыты в связи с распоряжением Росавиации из-за ситуации с Украиной.

Остальные матчи 19-го тура РПЛ пройдут в соответствии с ранее составленным расписанием, в том числе матч «Сочи» — «Арсенал» — аэропорт города Сочи продолжает работать в штатном режиме и закрыт решением Росавиациине был.