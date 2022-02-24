Петербургский «Зенит» и испанский «Бетис» не смогли открыть счет в первом тайме ответного матча в рамках противостояния 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Счет после первого тайма 0:0.

Игроки обеих команду уже успели отметиться предупреждениями: на 23-й минуте Гвидо Родригес в составе «Бетиса» получил желтую карточку за фол на Малкоме, а на 42-й судья наказа Данила Кругового.

Игру «Зенита» и «Бетиса» судит бригада арбитров из Турции во главе с рефери Халилом Мелером. Ему помогают на линиях Мустафа Эйисой и Ибрахим Чаглар.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы завершился гостевой победой испанцев на «Газпром-Арене» в Петербурге со счетом 3:2.