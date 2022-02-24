Вратарь петербургского «Зенита» Даниил Одоевский стал самым молодым вратарём клуба в еврокубковых матчах. Об этом сообщает статистический сервис Opta в «Твиттере».

Сегодня, 24 февраля, Одоевский вышел в стартовом составе на ответный матч в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Игра проходит в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». На момент встречи футболисту исполнилось 19 лет и 33 дня, что и сделало его рекордсменом.

Одоевский является воспитанником академии «Зенита», футболист дебютировал за основную команду в прошлом сезоне в игре с «Тамбовом». Та встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «сине-бело-голубых». Текущий контракт Одоевского с «Зенитом» рассчитан до 2024 года.