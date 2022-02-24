Главные новости дня из мира спорта за 24 февраля — в традиционном дайджесте от NVsport:

«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы. Голы Альберто и Чистякова отменили

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче Лиги Европы и вылетел из розыгрыша на стадии 1/16 финала. Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 0:0. Во втором тайме «Зенит» забил дважды, но голы Дмитрия Чистякова и Юри Альберто отменили.

Два матча РПЛ были перенесены из-за закрытия аэропортов на юге России

Российская Премьер-лига официально объявила о переносе двух матчей в рамках 19-го тура в связи с закрытием аэропортов на юге России. Перенесены встречи, которые должны были пройти в Ростове-на-Дону и Краснодаре. «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив».

Медведев станет первой ракеткой мира с 28 февраля

Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира. С понедельника, 28 февраля, Медведев поднимется на первую строчку рейтинга 52 недель АТР в связи с тем, что нынешний лидер рейтинга серб Новак Джокович не смог выступить лучше на соревнованиях в Дубае, чем Медведев на турнире в Акапулько.

Алиев выиграл короткую программу на Финале Кубка России, Ерохов и Игнатов — в топ-3

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев выиграл короткую программу на соревнованиях мужчин-одиночников в рамках Финала Кубка России в Саранске. За своё выступление Алиев набрал 91,87 балла, в прокате он справился с каскадом лутц-тулуп, прыгнул четверной тулуп, а также тройной аксель с касанием льда рукой.

Мухортова/Евгеньев выиграли короткую программу у пар на Финале Кубка России

Российские фигуристы Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу в рамках турнира спортивных пар на Финале Кубка России. Турнир в эти дни проходит в Саранске. В топ-3 вошли Екатерина Гейниш/Илья Миронов и Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов.

Яметова выиграла короткую программу у женщин на Финале Кубка России

Российская фигуристка Вероника Яметова выиграла короткую программу в соревнованиях женщин-одиночниц на Финале Кубка России сезона-2021/22. На втором месте пока располагается Валерия Шульская, на третьем — Станислава Молчвнова.

Калинская пробилась в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче второго круга турнира в Гвадалахаре (Мексика) над китаянкой Синьюй Ван. Теперь спортсменка сыграет в четвертьфинале соревнований.