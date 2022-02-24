Петербургский «Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче Лиги Европы и вылетел из розыгрыша на стадии 1/16 финала.

Игра прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. В начале второго тайма «Зенит» сумел забить мяч: отличился Юри Альберто, но гол быстро отменили из-за офсайда у автора голевой передачи Алексея Сутормина.

В конце второго тайма «Зенит» вновь сумел забить мяч: отличился Дмитрий Чистяков, однако арбитр отменил гол из-за того, что Александр Ерохин в момент гола наступил на ногу сопернику в штрафной.

Первый матч в этом противостоянии прошел в Санкт-Петербурге неделю назад и завершился со счетом 3:2 в пользу «Бетиса». Эта победа и смогла вывести «Бетис» в 1/18 финала.