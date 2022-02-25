Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько. В четвертьфинале он обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку (6:2, 6:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. Медведев сделал десять подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовать шесть из восьми брейк-пойнтов.

Нисиока допустил одну двойную ошибку и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

В полуфинальном матче турнира в Акапулько Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем, который выбил из соревнований американца Томми Пола (6:0, 7:6).

Напомним, в январе 2022 года Медведев проиграл Надалю финал Открытого чемпионата Австралии, ведя в счете по ходу матча. Теперь Даниил получил шанс на реванш.

Даниил Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира после поражения Новака Джоковича на турнире категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). Россиянин поднимется на первую строчку рейтинга в следующий понедельник.