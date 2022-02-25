На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева одержали победу во встрече со счетом 4:1.

Мика Зибанеджад открыл счет в матче на 13-й минуте. Через 26 минут преимущество удвоил Алекси Лафренье. На 47-й минуте шайбу забросил Крис Крайдер, а на 52-й последний гол за «Рейнджерс» забил Баркли Гудроу.

За минуту до конца матча российский форвард Александр Овечкин отыграл одну шайбу для своей команды. Ассистировал ему соотечественник Евгений Кузнецов.

Российский голкипер Игорь Шестеркин совершил 36 сэйвов, Илья Самсонов – 17. Артемий Панарин не смог набрать очков в матче.