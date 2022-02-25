Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил капитан «столичных» Александр Овечкин. Форвард забил за минуту до конца основного времени матча.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, до четырех шайб. На счету россиянина теперь 762 гола. У Ягра – 766 заброшенных шайб. На первом месте идет Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

36-летний форвард провел 1248-й матч за карьеру в Национальной хоккейной лиге.