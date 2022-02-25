В Питтсбурге (США) на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась со счетом 1:6 в пользу гостей.

Первую шайбу на 2-й минуте матча забросил форвард «Нью-Джерси» Йеспер Братт. Он же оформил дубль на 5-й минуте. Также за команду отличились Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Дэймон Сиверсон и Нико Хишир.

Единственную шайбу за «Питтсбург» на 31-й минуте матча забросил российский форвард Евгений Малкин. Ему ассистировали Сидни Кросби и Брайан Раст.

Малкин забросил седьмую шайбу в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах текущего чемпионата. Евгений продлил свою результативную серию до четырех матчей.