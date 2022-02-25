Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Семак заявил, что «Зениту» не хватило качественной игре в обороне в первом матче для выхода в 1/8 плей-офф Лиги Европы. Пропуск трех мячей автоматически поставил под вопрос выход в следующий этап турнира.

По мнению тренера, во втором матче «Зенит» просто не смог забить. «Бетис» хорошо укомплектован, а у подопечных Семака хватает кадровых проблем.

«Главное, чтобы все были здоровы. Несмотря на все проблемы – сборы, события, ребята стараются. Мне приятно. Я доволен игрой, могу им сказать спасибо. Ребята молодцы», – цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» уступил первый матч в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. В ответной игра в Севилье команды не смогли забить ни одного гола. Таким образом, «Зенит» завершил выступление в турнире.