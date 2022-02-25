Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче с Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Акапулько.

На момент интервью, матч 1/4 финала турнира между Рафаэлем Надалем и Томми Полом еще не завершился. В итоге испанец обыграл соперника со счетом 6:0, 7,6 и вышел на Медведева.

«Если я буду играть против Надаля, это всегда особое удовольствие. Своего рода шанс отомстить. Я должен учиться у лучших, то есть у Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. Всегда, когда они проигрывали в тяжелом матче, они пытались отомстить«, – цитирует Медведева официальный сайт АТР.

Даниил добавил, что попробует отомстить Надалю за поражение в финале Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, в январе 2022 года Медведев уступил Надалю на Australian Open, ведя по ходу матча со счетом 2:0.