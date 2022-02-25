Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал новость о том, что станет первой ракеткой мира.

«Нелегко играть в матче, когда получаешь такие новости в течение дня. Первой целью для меня было победить сегодня, потому что я здесь для того, чтобы стараться выигрывать в каждом матче, в котором играю. Но это определенно отличная новость», – цитирует Медведева официальный сайт АТР.

После поражения действующей первой ракетки мира из Сербии Новака Джоковича на турнире категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ), Медведев станет первой ракеткой мира. Рейтинг обновится в понедельник, 28 февраля.

Ранее Медведев пробился в полуфинал турнира в Акпулько. За выход в финал Даниил сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.