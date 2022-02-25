Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал поражение в матче с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Сутормин заявил, что команда играла неплохо, болельщики должны быть довольны. По мнению Алексея, «Зениту» не хватило чуть-чуть, чтобы забить гол и побороться за выход в 1/8 финала в дополнительном времени.

«Да, мы смотрели повтор эпизода с незасчитанным голом Александра Ерохина. Саня сказал, что чуть-чуть задел игрока соперника. Думаю, что лет пять назад это был бы чистый гол«, – цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита».

Алексей добавил, что игроки чувствовали бы себя спокойней, если бы не отмененный матч. Обидно, что рефери приняли такое решение.

«Зенит» проиграл «Бетису» по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы и завершил участие в соревнованиях.