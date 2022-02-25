Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результате ответного матча между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Червиченко понравился матч. Он считает «Зенит» самой сильной командой российского чемпионата. По мнению специалиста, судья справедливо отменил гол Ерохина, так как было нарушение на футболисте «Бетиса» перед ним.

«Мяч облизывал штанги и перекладины «Бетиса». К сожалению, не хватило везения. Мое мнение: сыграли отлично. За такой футбол не стыдно», – цитирует Червиченко «Чемпионат».

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА текущего сезона «Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 2:3. Матч прошел на стадионе «Газпром Арена». Команда из Санкт-Петербурга завершила выступление в Лиге Европы.