Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте голкипера команды Даниила Одоевского в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«Хорошо. За исключением небольших помарочек с выходами в первом тайме. Был хорош, спокойно играл ногами«, – цитирует Семака «Чемпионат».

Даниил Одоевский стал самым молодым голкипером «Зенита» в еврокубках. Во время матча с «Бетисом» вратарю было 19 лет и 33 дня.

Основной вратарь команды Станислав Крицюк восстанавливается от травмы колена. Третий голкипер команды – Михаил Кержаков, остался в запасе после неудачного первого матча с «Бетисом» (2:3).

Первая встреча между командами завершилась победой «Бетиса» со счетом 3:2. В ответном матче футболисты не смогли забить ни одного гола. Таким образом, «Зенит» завершил выступление в еврокубках, а «Бетис» вышел в следующий раунд Лиги Европы.