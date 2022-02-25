Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский прокомментировал игру своей команды против испанского «Бетиса» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:0.

19-летний вратарь дебютировал в Еврокубках в матче с «Бетисом».

«Смешанные эмоции, потому что по ходу матча верил, что можем сравнять счет в серии и победить. Были для этого моменты. Конечно, приятно, все-таки полноценный дебют, сыграл на ноль«, – приводит слова Одоевского «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

Даниил расстроен тем, что команда не смогла забить. Вратарь добавил, что не чувствовал мандража перед игрой. Он готовился к матчу стандартно.

По сумме двух матчей «Зенит» уступил «Бетису» и завершил свое выступление в еврокубках.