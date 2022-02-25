Финский хоккейных клуб «Йокерит» не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее фан-клуб финской команды потребовал от руководства выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации в Украине.

Лига дополнительно объявит решение о первом раунде плей-офф Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Йокерит» занял второе место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и должен был сыграть с московским «Спартаком».

Команда из Финляндии была включена в состав лиги восьмой сезон. Наивысшим достижением «Йокерита» является выход во второй раунд плей-офф. В 2020 году финские хоккеисты также прошли первый раунд, но турнир отменили из-за коронавируса.