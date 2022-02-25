Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о снятии финского «Йокерита» с плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

«Нам очень жаль терять «Йокерит» – сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. «Йокерит» выступает у нас с сезона-2014/2015 и неизменно выходит в плей-офф», – цитирует Морозова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Президент КХЛ добавил, что матчи финской команды с соперниками всегда были интересными. Неприятно, что «Йокерит» покидает лигу не по спортивным, а по политическим причинам.

«Йокерит», который занял второе место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда должна была сыграть с московским «Спартаком» в первом раунде Западной конференции.