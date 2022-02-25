В Саранске продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. В пятницу, 25 февраля, фигуристы представят произвольные программы.

Лидером по итогам короткой программы стал Дмитрий Алиев. Он набрал 91,87 балла, справившись с каскадом лутц-тулуп, сделала четверной тулуп и тройной аксель с касанием льда рукой.

Второе промежуточное место занимает Алексей Ерохов (88,59 балла).

Третьим идет Макар Игнатов (83,06 балла).

В пятницу, 25 февраля, стало известно, что с соревнований снялись Петр Гуменник и Андрей Лазукин.

Гуменник занимал промежуточное пятое место после короткой программы (75,02), Лазукин – седьмое (72,81).

Произвольные программы фигуристы представят сегодня, 15 февраля. Начало – в 12:30 по мск.