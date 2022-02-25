Политика снова вмешалась в спорт. Иностранные атлеты и команды отказываются ехать в Россию, а федерации отменяют соревнования в стране из-за обострения ситуации в Украине.

Футбол

УЕФА в пятницу, 25 февраля, перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Матч состоится 28 мая и пройдет на стадионе «Стад де Франс».

Также в организации сообщили, что сборные России и Украины будут играть стыковые матчи ЧМ-2022 на нейтральных полях. Решение по месту проведения встреч примет ФИФА. Первый матч сборная России сыграет с Польшей 24 марта.

Ранее футбольные федерации Польши, Чехии и Швеции единогласно выступили против проведения матчей квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года из-за ситуации в Украине.

«Учитывая напряженное развитие конфликта между Россией и Украиной, футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию, в соответствии с которой матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022, запланированные на 24 и 29 марта 2022 года, не должны проходить в России», – сообщается в официальном заявлении в «Твиттере» сборной Польши от 24 февраля.

Хоккей

В пятницу, 25 февраля, финский хоккейный клуб «Йокерит» объявил о том, что не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Ранее фан-клуб финской команды потребовал от руководства выйти из состава КХЛ.

Баскетбол

Первой об отказе от выступления на территории России заявила испанская баскетбольная «Барселона». Команда не полетела на матч против «Зенита» в регулярном чемпионате Евролиги. Встреча должна была состояться в пятницу, 25 февраля. Пресс-служба «Барселоны» сообщила о решении руководства в четверг, 24 февраля.

Позже Евролига объявила о переносе ближайших матчей российских клубов. По информации пресс-службы организации, отменены матчи между «Баварией» и ЦСКА (24 февраля), «Басконией» и УНИКСом (24 февраля), «Зенитом» и «Барселоной» (25 февраля).

Также в четверг стало известно о выходе эстонского баскетбольного клуба «Калева» из Единой лиги ВТБ. Официальное заявление клуба появилось на сайте. Руководство команды считает действия, предпринятые Россией, неприемлемыми.

Фристайл. Лыжи

В пятницу, 25 февраля, организаторы отменили этап Кубка мира по фристайлу (ски-кросс) в ГЛК «Солнечная долина» (Челябинская область) из-за отказа иностранных спортсменов от участия в соревнованиях.

Первыми об снятии с соревнований 24 февраля заявили представители Федерации лыжных видов спорта Швеции. Они опубликовали заявление о том, что шведские спортсмены не будут принимать участие ни в каких соревнованиях в России. К их числу отнесли и этап Кубка мира по фристайлу, который должен был пройти в «Солнечной долине» в Челябинской области.

Санный спорт

В Москве в пятницу, 25 февраля, отменили финал Кубка мира по натурбану. Информация об этом размещена на официальном сайте Международной федерации санного спорта. Президент организации заявил, что в приоритете всегда находится безопасность спортсменов, тренеров и других официальных лиц.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не приняла решения о переносе финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Тюмени, несмотря на то, что ряд иностранных спортсменов и федераций выступил против проведения соревнований в России. В их числе и пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клэбо. Он призвал FIS взять на себя ответственность о переносе соревнований.