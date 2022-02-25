Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о решении Евролиги отменить матчи 27-го тура регулярного чемпионата с участием команд из России.

Напомним, ЦСКА должен был сыграть с «Баварией» на выезде.

«День прошел по обычному графику, как это всегда бывает на выездных играх. Команда тренировалась. Понятно, что все были в курсе новостей. Мы были готовы играть. Отменен не только этот матч, но и матчи всех российских команд в Евролиге«, – цитирует Ватутина пресс-служба ЦСКА.

Президент команды удивлен решением руководства Евролиги. Он считает, что события в Украине не имеют отношения к спорту и баскетболу. Ватутин заявил, что по его информации, «Бавария» была готова играть с ЦСКА, но чиновники решили иначе.

Президент ЦСКА объявил, что команда возвращается в Москву.