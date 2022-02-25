Украинские биатлонисты не примут участия в финальных этапах Кубка мира и Кубка IBU текущего сезона. Информация об этом размещена на официальном сайте Федерации биатлона Украины.

«Федерация биатлона Украины сообщает, что в связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной команды по биатлону не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях, речь идет также о последних этапах Кубка мира и Кубка IBU«, – содержится в сообщении организации.

В текущем сезоне Кубка мира по биатлону пройдут еще три этапа. Восьмой пройдет в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта, девятый – в Отепя (Эстония) с 10 по 13 марта, 10-й – в Хольменколлене (Норвегия) с 17 по 20 марта.