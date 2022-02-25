Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 перенесен во Францию из-за ситуации вокруг России и Украины.

Финал престижного турнира должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 28 февраля. Организация выбрала новым местом проведения матча французский «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Также в УЕФА сообщили о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной России на нейтральные поля.

В первом стыковом матче отбора к ЧМ-2022 национальная команда сыграет с Польшей. Планировалось, что 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с польскими футболистами в Москве. В случае победы россияне должны встретиться с победителем пары Чехия – Швеция.