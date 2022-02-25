Стыковые матчи чемпионата мира – 2022 в Катаре с участием сборной России перенесли на нейтральные поля из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах под эгидой УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления«, – говорится в сообщении организации.

Сборная России должна встретиться с национальной командой Польши в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года 24 марта. Если подопечные Валерия Карпина одержат победу, то встретятся с сильнейшей сборной из пары Швеция – Чехия 29 марта.

Также организация сообщила о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени.