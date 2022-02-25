Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Сборная Норвегии не поедет в Тюмень на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает норвежское издание VG со ссылкой на источник в норвежской лыжной ассоциации.

Финал Кубка мира должен пройти с 18 по 20 марта в Тюмени.

Ранее такое же решение приняли в национальной команде Финляндии.

Скорее всего, Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесет этап в другую страну или отменит его.

Планировалось, что на этапе Кубка мира в Тюмени пройдут мужские и женские спринты масс-старты и гонки преследования.

Лидер общего зачета Кубка мира – представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян – Александр Логинов, восьмой.

У женщин рейтинг возглавляет Марте Рейселанд из Норвегии. Кристина Резцова идет на тринадцатом месте.