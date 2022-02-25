Сборная Норвегии не поедет в Тюмень на финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает норвежское издание VG со ссылкой на источник в норвежской лыжной ассоциации.
Финал Кубка мира должен пройти с 18 по 20 марта в Тюмени.
Ранее такое же решение приняли в национальной команде Финляндии.
Скорее всего, Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесет этап в другую страну или отменит его.
Планировалось, что на этапе Кубка мира в Тюмени пройдут мужские и женские спринты масс-старты и гонки преследования.
Лидер общего зачета Кубка мира – представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян – Александр Логинов, восьмой.
У женщин рейтинг возглавляет Марте Рейселанд из Норвегии. Кристина Резцова идет на тринадцатом месте.
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