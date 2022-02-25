Все российские этапы Кубка мира по лыжному спорту отменены. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

Этап по лыжным гонкам должен был пройти с 18 по 20 марта в Тюмени и стать заключительным в сезоне.

Также решением FIS отменены все оставшиеся этапы Кубка мира сезона-2021/2022 на территории России.

Организация отменила соревнования по ски-кроссу в «Солнечной долине» (Челябинская область) (25-27 февраля).

Отменен этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле с 26 по 27 февраля.

Не будет проведен женский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле с 18 по 20 марта и этап в Чайковском с 25 по 27 марта.

Ранее представители сборных Финляндии и Норвегии публично отказались от участия в лыжных этапах Кубка мира.