«Спартак» проведет домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном стадионе.

«Клубы и национальные сборные России и Украины, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления«, – говорится в официальном заявлении УЕФА.

Глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов заявил, что «Спартак» ознакомился с релизом УЕФА и ждет от коллег официальной информации. В клубе готовы к разным сценариям.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 25 февраля. Она начнется в 14:00 по московскому времени. «Спартак» вышел с первого места из отборочной группы ЛЕ с «Наполи», «Лестером Сити» и «Легией».

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 марта. Ответные встречи запланированы на 17 марта.