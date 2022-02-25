В Саранске завершились соревнования мужчин в рамках финала Кубка России по фигурному катанию. В пятницу, 25 февраля, фигуристы представили произвольные программы.

Соревнования выиграл Макар Игнатов. Фигурист шел на третье месте после короткой программы, упав с четверного тулупа. В первый день соревнований Игнатов получил 83,06 балла. Сегодня, 25 февраля, судьи оценили прокат Макара в 176,79 балла. Фигурист выиграл произвольную программу. Суммарная оценка составила 259,85 балла.

Второе место занял Алексей Ерохов, набрав 253,18 балла. После короткой программы фигурист шел вторым.

Тройку призеров замкнул лидер первого соревновательного дня Дмитрий Алиев. Он набрал 233,08 балла за два проката.

Петр Гуменник и Андрей Лазукин снялись с произвольной программы.