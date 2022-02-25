В Лигне (Норвегия) продолжается юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. В пятницу, 25 февраля, спортсменки приняли участие в гонке с раздельным стартом классическим стилем.
Российская лыжница Дарья Непряева завоевала золотую медаль в гонке на 5 километров. Спортсменка преодолела дистанцию за 14:30.1 минуты.
Елизавета Бекишева отстала от соотечественницы на 2,9 секунды.
Тройку призеров замкнула Эмма Киркеберг Мерк из Норвегии (+4,0).
Евгения Крупицкая заняла десятое место (+30,5). Анна Кожинова стала 14-й (+38,1).
В пятницу, 25 февраля, мужчины примут участие в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.
На юниорском чемпионате мира лыжники также пробегут спринты и эстафеты.
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