В Лигне (Норвегия) продолжается юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. В пятницу, 25 февраля, спортсменки приняли участие в гонке с раздельным стартом классическим стилем.

Российская лыжница Дарья Непряева завоевала золотую медаль в гонке на 5 километров. Спортсменка преодолела дистанцию за 14:30.1 минуты.

Елизавета Бекишева отстала от соотечественницы на 2,9 секунды.

Тройку призеров замкнула Эмма Киркеберг Мерк из Норвегии (+4,0).

Евгения Крупицкая заняла десятое место (+30,5). Анна Кожинова стала 14-й (+38,1).

В пятницу, 25 февраля, мужчины примут участие в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

На юниорском чемпионате мира лыжники также пробегут спринты и эстафеты.