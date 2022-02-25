В пятницу, 25 февраля, состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы.

По итогам жеребьевки, «Спартак» встретится с «Лейпцигом». Команду возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Первый матч команды проведут 10 марта. Ответный встречи запланированы на 17 марта.

УЕФА принял решение о переносе матчей российских клубов, играющих в Лиге Европы, на нейтральные поля из-за ситуации с Украиной. Пока неизвестно, где именно проведет свой матч «Спартак».

Также по решению ФИФА, из Москвы перенесены матчи сборной России. Национальная команда сыграет в первой стыковой встрече к ЧМ-2022 24 марта.

«Спартак» – единственная российская команда, пробившаяся в 1/8 плей-офф турнира. Ранее из розыгрыша кубка вылетел «Зенит».