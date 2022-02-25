Босс американской автогоночной команды «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о будущем российского пилота команды Никиты Мазепина. Его слова в «Твиттере» передает корреспондент BBC Sport F1 Эндрю Бенсон.

Напомним, титульным спонсором «Хааса» является российская компания «Уралкалий». Отец Никиты, Дмитрий Мазепин – член Совета директоров компании.

Штайнер заявил, что у него нет ясности в отношении спонсорства «Хааса» со стороны «Уралкалия». Более подробная информация должна появиться на следующей неделе. Штайнер считает, что в ситуации с Мазепиным замешаны правительства стран. Он будет наблюдать за развитием событий в Украине.

Босс «Хааса» добавил, что команды не должны касаться события в Украине. Штайнер в четверг, 24 февраля, поговорил с Никитой Мазепиным и уверил его, что беспокоиться не о чем.

Никита Мазепин занял последнее место в рейтинге гонщиков Формулы-1 прошлого сезона.