Формула-1 официально отменила Гран-при России в 2022 году.

Организаторы Формулы-1 заявили, что гонки должны объединять людей и нации. Они шокированы развитием событий в Украине и надеются на быстрое и мирное разрешение ситуации.

«Вечером в четверг Формула-1, ФИО и команды обсудили позицию нашего спорта и пришли к заключению, что, согласно взглядам всех причастных сторон, проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», – содержится в тексте заявления.

Гран-при России Формулы-1 должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года. Этап должен был стать последним на «Сочи Автодроме» перед переносом гонок на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Ранее американская команда «Хаас», спонсируемая российским «Уралкалием», сняла с формы гонщиков и боллидов элементы цветов российского флага и эмблемы спонсора.