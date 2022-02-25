Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоялась в пятницу, 25 февраля.

Московский «Спартак» сыграет с «РБ Лейпцигом», который возглавляет бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско. Пресс-служба клуба отреагировала на итоги жеребьевки.

«До встречи, Доменико!» – написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», разместив фотографию Тедеско с финального матча в составе красно-белых.

«Спартак» вышел в 1/8 плей-офф Лиги Европы из группы с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

«Лейпциг» пробился в финальную часть турнира с третьего места в группе с «Манчестером Сити», «Пари Сен-Жерменом» и «Брюгге».

Доменико Тедеско работал «Спартаке» в период с 2019 по 2021 год.