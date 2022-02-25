Первый канал убрал из эфира ежедневную развлекательную передачу «Вечерний Ургант» в связи с «важными общественно-политическими событиями». Об этом сообщила представитель телеканала Лариса Крымова «Агентству».

Иван Ургант отказался от комментариев по поводу отмены выпуска.

В последний раз передача вышла в понедельник, 21 февраля. Из опубликованных телепрограмм следует, что перерыв с 22 по 24 февраля был запланирован заранее, но 25-го числа Ургант должен был вернуться в эфир. В пятницу должны были показать выпуск с олимпийской чемпионкой Пекина Анной Щербаковой.

Представитель Первого канала Лариса Крымова заявила, что текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями, а Иван Ургант продолжит работу на канале.