Польский баскетбольный клуб «Зелена Гура» принял решение выйти из состава участников Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Мы хотели поблагодарить Единую лигу ВТБ за три исключительных года соревнований на высоком уровне. Однако в настоящее время есть вещи поважнее баскетбола. Мы выступаем против насилия и войны и потому приостанавливаем наше участие в соревнованиях«, – говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».

Польский клуб шел на двенадцатом месте в турнирной таблице текущего сезона Единой лиги ВТБ после 13 матчей.

В четверг, 24 февраля, Единую лигу ВТБ покинул «Калев».