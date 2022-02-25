Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев стали победителями финала Кубка России по фигурному катанию в турнире спортивных пар (категория «Мастера спорта»).

В сумме за две программы Мухортова и Евгеньев набрали 202,98 баллов, они показали два проката без грубых ошибок и выиграли как короткую, так и произвольную программы. Фигуристы представляют СШОР «Воробьевы горы», Москва.

На втором месте расположилась ещё одна пара из этой школы — Екатерина Гейниш/Илья Миронов. Они набрали 186,40 балла, став вторыми в короткой и в произвольной.

На третьем месте оказались фигуристы из Санкт-Петербурга Алина Соловьева и Елисей Иванов, их результат — 177,67 балла. И в короткой, и в произвольной пара стала четвертой, но по сумме баллов смогла забраться на пьедестал.