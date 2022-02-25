Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов представлен к государственной награде: ему вручат Орден Александра Невского.

Документ о представлении к награде размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

На Зимних Олимпийских играх в Пекине Большунов завоевал три золотых медали — в скиатлоне, марафоне и мужской эстафете (вместе с Денисом Спицовым, Алексеем Червоткиным и Сергеем Устюговым). Также в командном спринте вместе с Александром Терентьевым Большунов завоевал бронзу, а в гонке на 15 километров классическим стилем стал серебряным призёром. В каждой гонке Олимпиады, в которой Большунов принимал участие, он не оставался без медали.

К государственным наградам были представлены все победители и призеры Олимпийских игр в Пекине.