Российский лыжник Савелий Коростелев выиграл гонку на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом в рамках чемпионата мира среди юниоров 2022 года. Соревнования проходят в эти дни в норвежском Люгне.

Дистанцию в 10 километров Коростелев преодолел за 26 минут и 15,8 секунды.

Серебро в гонке завоевал представитель Финляндии Нико Анттола, его отставание — +21,4 секунды.

На третьей позиции расположился еще один представитель сборной России — Александр Ившин, он проиграл лидеру 22,2 секунды на финише.

Еще двое россиян остались за пределами тройки призеров. Егор Митрошин финишировал на седьмой позиции с отставанием в 58,1 секунды, Александр Бакуров — на 12-м месте (отставание одна минута 18,5 секунды).

ЧМ по лыжным гонкам среди юниоров (до 20 лет) и молодежи (до 23 лет) продлится до 27 февраля.