Российская легкоатлетка, двукратная чемпионка мира в эстафете Олеся Зыкина опубликовала короткое сообщение в своем аккаунте в социальной сети «Facebook».

«Если бы мужчины знали, как сложно этому миру достаются люди, они бы никогда не затевали войны», — написала Зыкина, прикрепив фотографию женщины с ребенком на руках.

Отметим, Олеся Зыкина выступала в беговых дисциплинах на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м. В эстафетных забегах она дважды становилась призером Олимпийских игр (серебро — в Афинах-2004, бронза — в Сиднее-2000). Также Зыкина дважды становилась чемпионкой мира в эстафетах 4х400м, трижды — чемпионкой мира в помещениях в этой дисциплине. У спортсменки есть и личное золото ЧМ в помещениях — в забеге на 400 м.