Российские фигуристы, ставшие олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях на играх в Пекине, были представлены к государственной награде — Ордену Дружбы.

Соответствующий подтверждающий документ был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Ордена Дружбы были удостоены олимпийские чемпионы в командном турнире Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина. Партнер Синициной Никита Кацалапов получил орден Дружбы еще в 2014 году за победу в команднике на ОИ в Сочи, в 2022-м году его наградили Орденом Почета.

Также Орденом Дружбы была награждена олимпийская чемпионка в личном турнире женщин-одиночниц Анна Щербакова.

Ордена Дружбы были удостоены и олимпийские чемпионки в лыжной эстафете Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, а также олимпийские чемпионы в лыжной эстафете Сергей Устгов и Алексей Червоткин. Их напарники Александр Большунов и Денис Спицов получили другие награды — Орден Александра Невского и Орден Почета соответственно.