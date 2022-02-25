Российская фигуристка Вероника Яметова стала победительницей турнира женщин-одиночниц в рамках финала Кубка России по фигурному катанию сезона-2021/22 (категория «Мастера спорта»).

Спортсменка из Свердловской области выдала два чистых проката, выиграв и короткую, и произвольную программы. Результат Яметовой — 210,47 балла. На прошедшем в декабре чемпионате России Яметова заняла 10-е место.

На втором месте оказалась фигуристка из Москвы Вероника Петеримова, которая представляет ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный». Результат фигуристки — 185,85 балла.

На третьем месте — фигуристка из московской СШОР ЦСКА им. Жука Анастасия Морозова. Её результат — 181,96 балла, после чистой произвольной программы ей удалось подняться на пьедестал почета с пятого места по итогам короткой программы.